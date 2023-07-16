В Европе расследут поглощение Pfizer разработчика лечения рака Seagen

Органы Евросоюза приступили к расследованию поглощения фармакологической компанией Pfizer Inc. биотехнологической организации Seagen Inc., которая занимается разработками лечения рака. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Сумма сделки по приобретению Pfizer Seagen, о которой было объявлено в марте, составила $43 млрд.

"Компании не уведомили о ней Еврокомиссию, что стало поводом для расследования, так как одобрение ЕС было одним из условий сделки. Необходимость уведомления была прописана в документации Seagen", - следует из публикации.

Штабы Seagen и Pfizer находятся в США, поэтому компании вправе требовать, чтобы расследование проводилось только со стороны Еврокомиссии, а не отдельных стран Евросоюза, пишет агентство. Также проверку сделки на предмет монополии проведет Федеральная торговая комиссия США.

Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. По данным The Wall Street Journal, ее доход от продаж только вакцин от коронавируса и других препаратов составил около $22,7 млрд. Seagen специализируется на так называемых токсин-иммуноконъюгатах, которые применяют для направленного лечения опухолей. Эти препараты являются альтеранативой химиотерапии. Самый известный препарат Seagen - "Адцетрис". Его применяют для лечения различных видов лимфомы.