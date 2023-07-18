Турция и Саудовская Аравия договорились развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере

Саудовская Аравия и Турция в ходе визита президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в королевство подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетике, который, в частности, подразумевает расширение взаимодействия в нефтегазовой сфере, передает Day.Az.

Меморандум подписали министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. В соответствии с документом стороны будут развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере, в области производства и торговли нефтехимией и продуктами нефтепереработки. Кроме того, они будут совместно работать над использованием и применением современных технологий, особенно аккумуляторных батарей, содействовать цифровой трансформации, инновациям, применению искусственного интеллекта и обеспечению кибербезопасности в энергетике. Эр-Рияд и Анкара также будут поощрять инвестиции в развитие цепочек поставок энергоносителей.