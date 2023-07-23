https://news.day.az/world/1583530.html Учения ВВС Ирана
Учения ВВС Ирана
ВВС Ирана проводят учения в Исфахане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство IRNA.
Было отмечено, что основной этап 11-х учений ВВС Ирана начнется сегодня вечером.
В учениях будут задействованы 92 типа истребителей, бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов.
В ходе учений будет осуществляться разведка, уничтожение воздушных и наземных целей.
В то же время, помимо Исфахана, в учениях примут участие военно-воздушные подразделения Тегерана, Тебриза, Шираза, Бандар-Аббаса, Мешхеда и Дезфула.
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