Имран Хан осудил теракт в Пакистане

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан в воскресенье осудил нападение террориста-смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом политик написал в Twitter.

"Опечален, узнав о взрыве в Баджауре, который унес более 40 драгоценных жизней", - говорится в сообщении.

Экс-премьер исламской республики выразил соболезнования семьям погибших. Он также призвал власти "пересмотреть приоритеты", в частности направить более пристальное внимание и ресурсы государства на борьбу с терроризмом.