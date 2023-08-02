Президент Бразилии допустил расширение БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам да Силвы, в переговорах по Украине нужно искать "общий знаменатель". Он добавил, что этот вопрос обсуждался с главами различных государств, включая Индию, Китая, латиноамериканские и африканские страны.

"Почему это важно? Потому что именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю, на основании которого, когда придет время, можно добиться мира", - пояснил президент Бразилии.