Эрдоган рассказал, от чего зависит возврат к зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки. Это мероприятие транслировал телеканал TRT, передает Day.Az.

По словам Эрдогана, Анкара исходит из того, что решение проблемы с зерновой сделкой зависит от выполнения западными странами своих обязательств.

"Исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов", - сказал турецкий президент.