Европа и США решили обойтись без китайских денег

Китайские инвесторы стали отказываться от вложений в недвижимость и развитие производств Европы и США. Вместо этого бизнесмены из Китая стали совершать больше сделок в других регионах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Американского института предпринимательства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компании из КНР вкладываются в заводы в Юго-Восточной Азии и горнодобывающие и энергетические проекты в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке, чтобы укрепить альянсы и обеспечить доступ к критически важным ресурсам.

Деньги уходят с Запада по мере роста враждебности к китайскому капиталу и геополитической напряженности в отношениях с США и их союзниками, которые решили обойтись без китайских инвестиций по соображениям национальной безопасности.

"В целом возможности Китая направлять инвестиции в зарубежные страны с развитой экономикой сокращаются", - объяснил главный экономист S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону Луис Куйс. По его словам, маловероятно, что зарубежные инвестиционные потоки Китая значительно увеличатся в ближайшие три-пять лет.

Без китайских денег мир лишится одного из его традиционных двигателей роста. Отток инвестиций может привести к сокращению числа рабочих мест в ряде стран и к снижению объема капитала, к которому могут обратиться предприниматели. По словам Дерека Скиссерса, старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства, китайского капитала будет не хватать США, но болезненней всего его отсутствие ощутят такие небольшие страны, как Австралия, Канада или Венгрия.

По данным ООН, в 2022 году зарубежные инвестиции Китая сократились примерно до 147 миллиардов долларов (минус 18 процентов в годовом выражении). Объем вложений КНР в западные экономики в 2016 году составлял 196 миллиардов долларов, так как Пекин активно поощрял местные компании инвестировать за рубежом, чтобы помочь расширить экономическое влияние страны.