Гавайцы спасаются в океане от мощного лесного пожара

На Гавайях бушуют мощные лесные пожары. В городах Лахайна, Кула и Кихей на острове Мауи пламя уже добралось до жилых домов. Пользователи соцсетей публикуют видео происходящего.

По данным Associated Press, из-за пожаров некоторые местные жители эвакуировались из своих домов и ринулись в океан в поисках спасения. Позднее их оттуда спасли сотрудники береговой охраны, передает Day.Az.

По предварительным данным, ни один человек не погиб. Известно лишь об одном пострадавшем - это пожарный, который надышался дымом. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии.

В настоящий момент в городе работают сотрудники экстренных служб. Большинство дорог в Лахайне перекрыты, чтобы не создавать препятствий для передвижения спасателей.

Отмечается, что тушение лесного пожара осложняется мощным ураганным ветром, скорость которого периодически достигала 97 км/ч.