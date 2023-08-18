Суперкар Льюиса Хэмилтона устроил "самое дорогое ДТП"

Едва ли не самая дорогая дорожная авария в мире произошла в Великобритании. Там в ДТП разбили уникальный суперкар за 10 миллионов евро, который еще недавно принадлежал семикратному чемпиону "Формулы-1" Льюису Хэмилтону, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Речь об итальянском автомобиле Pagani Zonda. Его новый владелец не рассчитал сил в тоннеле. Машина на большой скорости сначала врезалась в одну стену, а затем ее отбросило на другую сторону. Теперь ей потребуется основательный ремонт.

Хэмилтон продал свою именную, созданную специально для него, Pagani Zonda два года назад. Таких машин с инициалами их хозяев существует всего пять. Суперкар мощностью 760 лошадиных сил способен менее чем за три секунды разогнаться до 100 километров в час, а максимально - до 350 километров в час.

Кстати, сам Хэмилтон уже попадал на этой машине в аварию и после жаловался на сложности в ее управлении.