В США не видят БРИКС в качестве своего геополитического соперника

Администрация США не рассматривает БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в качестве своего геополитического соперника. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не рассматриваем БРИКС как то, что может развиться в некоего геополитического соперника Соединенных Штатов или во что-то в этом роде. Это весьма разнообразная группа стран в ее нынешнем виде - Бразилия, Индия, ЮАР - демократические государства, а Россия и Китай - автократии, - у которых есть разногласия по важнейшим вопросам в Индо-Тихоокеанском регионе, по войне в Украине, по целому ряду других вопросов", - сказал он.