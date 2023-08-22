Турция хочет, чтобы Ирак признал РПК террористической организацией

Турция хочет, чтобы Ирак официально признал РПК террористической организацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Защита территориальной целостности и политического единства Ирака является одним из наших приоритетов. Впредь мы будем тщательно придерживаться такого подхода. Мы рассматриваем Ирак как партнера, с которым мы можем вместе реализовать наши стратегические цели", - сказал министр.

Он отметил, что нельзя допускать того, чтобы террористическая организация РПК нанесла вред турецко-иракским отношениям.