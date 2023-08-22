https://news.day.az/world/1591664.html Турция хочет, чтобы Ирак признал РПК террористической организацией - Хакан Фидан
Турция хочет, чтобы Ирак признал РПК террористической организацией - Хакан Фидан
Турция хочет, чтобы Ирак официально признал РПК террористической организацией.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Защита территориальной целостности и политического единства Ирака является одним из наших приоритетов. Впредь мы будем тщательно придерживаться такого подхода. Мы рассматриваем Ирак как партнера, с которым мы можем вместе реализовать наши стратегические цели", - сказал министр.
Он отметил, что нельзя допускать того, чтобы террористическая организация РПК нанесла вред турецко-иракским отношениям.
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