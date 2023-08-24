Росавиация опубликовала список пассажиров самолета Пригожина

Росавиация опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Embraer, среди них - Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Росавиации.

Также на борту находились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матюсеев и три члена экипажа: командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.

Чекалов ранее упоминался в санкционных списках США как человек, близкий к Пригожин.

"Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке", - отметили в Росавиации.

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. На борту были 10 человек, все они погибли. Борт принадлежал компании "МНТ-Аэро", специализирующейся на бизнес-перевозках. Росавиация проводит расследование катастрофы. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.