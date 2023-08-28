В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД РФ и Турции

В ближайшее время в Москве состоятся переговоры министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана.

Как передает Day.Az, об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции", - сказала она.​​​​​​​