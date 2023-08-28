https://news.day.az/world/1593192.html В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД РФ и Турции - Захарова
В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД РФ и Турции - Захарова
В ближайшее время в Москве состоятся переговоры министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана.
Как передает Day.Az, об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции", - сказала она.
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