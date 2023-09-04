Нападение террористов в Перу

Четверо перуанских военнослужащих погибли в результате нападения террористов в центральной части страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник вооруженные силы республики.

"Сегодня утром, 4 сентября, патруль из служащих правоохранительных органов, который работал в долине рек Апуримак, Эне и Мантаро, столкнулся с колонной террористов в округе Путис, провинция Уанта", - говорится в сообщении.

По данным вооруженных сил, в ходе столкновения были ликвидированы двое боевиков. "К сожалению, в результате погибли четверо служащих вооруженных сил", - отмечается в заявлении. Еще трое военных были доставлены в больницу с ранениями.

В зоне долины рек Апуримак, Эне и Мантаро орудуют оставшиеся представители террористической группировки "Сендеро луминосо".

В результате террористической деятельности "Сендеро луминосо" в Перу с 1980 года погибли свыше 30 тыс. человек. Нанесенный стране материальный ущерб оценивается примерно в $25 млрд. После ареста основателя "Сендеро луминосо" Абимаэля Гусмана в 1992 году группировка стала терять влияние, однако в последние годы небольшие группы экстремистов продолжали совершать нападения на перуанских военных и представителей правоохранительных органов.