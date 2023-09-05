Турецкий резервный батальон в Косово завершил свою миссию

Турецкий резервный батальон, отправленный в Косово, завершил свою миссию.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Было отмечено, что возвращение батальона в Турцию будет завершено 6 сентября. Кроме того, командование Силами НАТО в Косово (KFOR) с 10 сентября перейдет к Турции сроком на один год.

Напомним, Турция 10 июня -31 августа направляла дополнительные силы в связи с напряженностью в Косово.