https://news.day.az/world/1595285.html Турецкий резервный батальон в Косово завершил свою миссию
Турецкий резервный батальон в Косово завершил свою миссию
Турецкий резервный батальон, отправленный в Косово, завершил свою миссию.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Было отмечено, что возвращение батальона в Турцию будет завершено 6 сентября. Кроме того, командование Силами НАТО в Косово (KFOR) с 10 сентября перейдет к Турции сроком на один год.
Напомним, Турция 10 июня -31 августа направляла дополнительные силы в связи с напряженностью в Косово.
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