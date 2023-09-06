США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
США осуществили очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Вандерберг американских Космических сил, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В среду, 6 сентября, в 01:26 Командованием глобального удара ВВС США был произведен успешный испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III", - указано в заявлении базы.
По информации командования, запуск был произведен с целью "оценить и подтвердить безопасность, надежность, эффективность и боеготовность МБР".
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американская администрация заранее предупредила Россию о намерении провести учебный пуск 6 сентября.
Предыдущие испытания Minuteman III проводились в апреле.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре