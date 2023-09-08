Полмиллиона японцев получили уведомление эвакуироваться

Почти 500 тыс. жителей Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за ливневых дождей, вызванных тайфуном "Юаньян", который позднее ослаб до уровня тропического циклона. Об этом свидетельствуют данные местных властей.

Наибольшую угрозу стихия представляет жителям префектуры Фукусима, где в городе Иваки рекомендовано эвакуироваться более чем 320 тыс. человек, передает телеканал NHK. Еще примерно 27,7 тыс. жителей города Такахаги (префектура Ибараки) также рекомендовали эвакуироваться.

Непогода нанесла удар и по префектуре Тиба, где в общей сложности получили соответствующие рекомендации около 90 тыс. человек. Рекомендации адресованы и жителям некоторых других населенных пунктов. Людей предупреждают об угрозе оползней и разливов рек, призывают жителей переместиться в специальные эвакуационные центры.

По предварительным данным, непогода стала причиной смерти по меньшей мере одного человека. В префектуре Тиба погиб сотрудник полиции во время осмотра места, пострадавшего из-за удара стихии.

Кроме того, более 14 тыс. домов в Тибе и Фукусиме остались без света из-за обрыва линий электропередачи. В различных населенных пунктах зафиксированы десятки оползней, затоплены дома и автомобили. Подсчет данных об ущербе продолжается.

По прогнозам синоптиков, проливные дожди в некоторых регионах продлятся до вечера субботы. Так, на северо-востоке Японии может выпасть до 120 мм осадков.