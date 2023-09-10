Сирия потребовала от США компенсации

Сирия обращает внимание международного сообщества на систематическое разграбление ее природных богатств Соединенными Штатами и связанными с ними террористическими формированиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в послании МИД арабской республики, направленном в Совет Безопасности ООН.

"Дамаск требует положить конец незаконному военному присутствию США на сирийской территории, привлечь к ответственности американскую администрацию за нанесенный урон нефтегазовому сектору и обязать выплатить компенсацию за похищенные нефтяные ресурсы", - говорится в документе, опубликованном агентством SANA.

Внешнеполитическое ведомство приводит данные, согласно которым прямые потери в нефтяном секторе республики в результате преступных действий США оцениваются в $27,5 млрд. "Сирия возлагает на США и их союзников ответственность за ухудшение экономической и гуманитарной ситуации, - указывается в послании МИД. - Разграбление ее природных богатств усугубляет последствия незаконных односторонних санкций, от которых страдают сирийские граждане".

Ранее агентство SANA сообщило, что американские оккупационные силы вывезли на территорию Ирака новую крупную партию сирийской нефти. По его сведениям, колонна в составе 90 нефтевозов проследовала под усиленной охраной в соседнюю страну через контрольно-пропускной пункт "Эль-Махмудия".