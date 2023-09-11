Иран назвал Саудовскую Аравию стратегическим партнером

Иран считает Саудовскую Аравию крайне важным стратегическим партнером и планирует в дальнейшем развивать отношения с королевством. С таким заявлением выступил посол исламской республики в Эр-Рияде Алиреза Энаяти в интервью газете Asharq Al Awsat.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, издание отмечает, что это первое интервью иранского диппредставителя с момента его вступления в должность.

"Мы считаем Саудовскую Аравию крайне важным стратегическим партнером, поскольку то, чего удалось достичь за последние полгода, вселяет в нас веру в будущее. Мы серьезно настроены на развитие ирано-саудовских отношений и видим то же самое со стороны наших партнеров, - подчеркнул Энаяти. - На мне лежит большая ответственность в сфере развития и углубления двусторонних отношений, а также в том, чтобы использовать эти отношения на благо всего ближневосточного региона в интересах сторон и основываясь на принципе взаимного уважения между нашими странами".

Энаяти также указал, что непосредственно перед тем, как он направился в Эр-Рияд для исполнения своих профессиональных обязанностей, его принял президент Ирана Эбрахим Раиси. В ходе беседы глава кабмина исламской республики попросил Энаяти приложить все усилия, чтобы обеспечить дружеские и даже братские отношения между Тегераном и Эр-Риядом.

Посол Ирана прибыл в Саудовскую Аравию 5 сентября. В саудовской столице Энаяти встретили официальные лица королевства и сотрудники посольства исламской республики, которое возобновило работу 6 июня. В тот же день Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также опубликовало заявление, согласно которому посол королевства в Иране прибыл в Тегеран, чтобы возглавить работу дипломатической миссии. Как следует из заявления ведомства, послом Саудовской Аравии в исламской республике стал Абдалла бен Сауд аль-Анази, который с 2021 года представлял интересы королевства в Омане.

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