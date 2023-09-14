В Норвегию прибыла американская подлодка с крылатыми ракетами

В 6-ом оперативном флоте США заявили, что американская атомная подводная лодка USS Florida в четверг, 14 сентября, зашла в норвежский порт Тромсё, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что подлодка класса Ohio оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk, дальность их действия составляет 1,6 тыс. км.

"Подводная ракетная лодка класса Ohio USS Florida прибыла в Тромсё в Норвегии в рамках планового визита 14 сентября", - говорится в заявлении 6-ого флота США.

Подчеркивается, что это первый визит подобной американской подлодки в Норвегию.

До этого атомная подлодка США USS Florida прибыла в Италию.

Командующий морскими операциями ВМС США Стивен Мак отметил, что эта логистическая остановка судна помогает обеспечить подлодке и ее экипажу возможность продолжать оказывать поддержку союзникам и партнерам по НАТО.

Ранее военно-морские силы США и Южной Кореи провели совместные учения в водах у южнокорейского острова Чеджу с участием американской ядерной подлодки USS Annapolis.