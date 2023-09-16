Последствия землетрясения в Марокко

В Марокко показали последствия землетрясения с воздуха. На кадрах с квадрокоптера разрушенные дома в горных поселениях. Землетрясение повредило или уничтожило 50 тыс. домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, власти Марокко предоставят прямую финансовую помощь пострадавшим. Все семьи, потерявшие имущество, получат по $2,9 тыс.

Владельцам пострадавших или разрушенных домов выделят от $8 тыс. до $14 тыс. Спасатели разбирают завалы и последствия оползней. 8 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате удара стихии погибли 2946 человек, пострадали еще 5674. Это землетрясение стало самым разрушительным в стране с 1960 г.