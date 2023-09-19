В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке. На это мероприятие традиционно собираются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, неделя высокого уровня пройдет с 19 по 23 сентября и 26 сентября.

Впервые с начала пандемии коронавируса неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются.