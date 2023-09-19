https://news.day.az/world/1599064.html Столтенберг и Эрдоган провели встречу
Столтенберг и Эрдоган провели встречу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Нью-Йорке.
Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО в своем аккаунте "X".
"Рад встрече с Президентом Эрдоганом в Нью-Йорке. Мы обсудили активизацию нашей борьбы с терроризмом, и я поблагодарил Турцию за работу по возрождению черноморской зерновой сделки. Как было согласовано в Вильнюсе, парламент Турции рассмотрит вопрос о вступлении Швеции в НАТО как можно скорее", - отметил он в публикации.
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