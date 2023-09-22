Полиция задержала в Ереване оппозиционного лидера

В Ереване полиция задержала лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что Теванян с группой активистов перекрыл движение по улице Сарьяна, в центральном районе Кентрон. Спустя несколько минут туда прибыли правоохранители, которые увезли оппозиционера и еще нескольких человек в полицию.

По данным издания, часть учеников школы им. Андраника Маргаряна, расположенной на той же улице, покинули занятия и присоединились к акции протеста.

Акции протеста в Ереване начались с раннего утра 22 сентября. Активисты перекрыли несколько улиц. До этого на площади Республики, в частности у здания правительства, появилось большое количество полицейских.