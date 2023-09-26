Абдуллахияну запретили посещать Вашингтон

Госдепартамент США 25 сентября подтвердил, что просьба министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдуллахияна посетить Вашингтон отклонена.

Как сообщает Day.Az, глава внешнеполитического ведомства Ирана находился в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе. По данным иранских СМИ, он добивался освобождения от американских ограничений на поездки иранских правительственных чиновников в США. Это освобождение не последовало. У Ирана нет посольства в Вашингтоне с 1980 года, после иранской революции 1979 года и захвата заложников в американском посольстве в Тегеране.

В соответствии с действующими правилами, которые были приняты в 2019 году при администрации Трампа, иранским чиновникам при поездке в США запрещено посещать определенные районы.