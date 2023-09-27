ФБР расследует влияние иностранных спецслужб на проармянского сенатора Менендеса

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выясняет, имели ли разведывательные службы Египта отношение к коррупционным схемам американского сенатора Роберта Менендеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По ее данным, ФБР намерено выяснить, пытались ли сотрудники египетской разведки связаться с Менендесом через его жену. Следствие началось после того, как прокуратура в Нью-Йорке обвинила законодателя в получении взяток в размере нескольких сотен тысяч долларов.

Как отметил бывший сотрудник ФБР Фрэнк Фиглиуцци в интервью телекомпании, должность главы комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, занимаемая Менендесом, "привлекает к нему внимание иностранных спецслужб, которые стремятся повлиять на принимаемые сенатором решения, в том числе о финансировании вооружений и материального военного обеспечения", поэтому контрразведка должна провести необходимые проверки по этому вопросу.

Менендес предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Как заявила прокуратура, законодатель и его супруга "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". Сенатор получал наличные, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.