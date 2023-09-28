Польша подписала соглашение о строительстве первой АЭС в стране

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в США принял участие в подписании соглашения с американской компанией Westinghouse о строительстве в Польше первой атомной электростанции.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба польского премьера.

Соглашение предусматривает участие американских специалистов в проектировании и строительстве АЭС в польской Померании.

По словам Моравецкого, строительство атомной электростанции сделает Польшу "поставщиком безопасности для стран Центральной Европы так же, как сегодня Польша уже становится газовым хабом - государством, которое является независимым с газовой стороны".

Польша планирует всего иметь три атомные электростанции с тремя реакторами каждая, которые будут производить около 30% всей энергии.