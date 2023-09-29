Глава фонда горских евреев высказался о чествовании ветерана СС в парламенте Канады

Мнение о том, что престарелым нацистам стоит дать спокойно доживать свой век, ошибочно и опасно, а чествование ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады вызывает обеспокоенность, считает президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

В конце минувшей недели на заседании парламента Канады выступил 98-летний Ярослав Хунка. Собравшиеся чествовали его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских". Когда позднее стало известно, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая отметилась карательными акциями в отношении евреев, поляков и белорусов, спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота подал в отставку.

"Отставка Энтони Роты, вызванная скандалом с приглашением ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в парламент, возобновила дискуссию о месте идеологии нацизма в современном мире, - говорит президент фонда СТМЭГИ. - После Второй мировой войны многие нацистские преступники тайно уехали из Германии и Центральной Европы в страны Северной и Южной Америки, включая Канаду, - напомнил Захарьяев, - и их спокойное проживание там вызвало возмущение со стороны Израиля, активно искавшего нацистов и стремившегося привлечь их к ответственности".

"События, подобные произошедшему в канадском парламенте, вызывают обеспокоенность и вопросы о том, неужели современная политическая конъюнктура способна затмить и предать забвению нацистские преступления, - считает Герман Захарьяев. - Кто-то сегодня может сказать: "Оставьте, мол, этих столетних старцев в покое, дайте им спокойно умереть". Я считаю, что это не только неверная, но и откровенно опасная позиция. Приглашение престарелого нациста в парламент напоминает о необходимости бдительности и постоянной борьбы с идеологией ненависти и экстремизма".

"Важно, чтобы государства и международные организации продолжали сотрудничать во имя предотвращения распространения идеологии нацизма. Это требует от нас всех принятия мер, направленных на недопущение повторения темных глав истории и на создание безопасного и справедливого общества для всех", - заключил Герман Захарьяев.