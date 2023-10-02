Лицемерный доклад Госдепартамента США о торговле людьми

В ежегодном докладе Госдепартамента Соединенных Штатов о торговле людьми Турция была включена в список стран, которые используют несовершеннолетних детей в качестве солдат. Таким образом, Турцию обвиняют в вербовке детей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Yeni Şafak на русском".

В докладе отмечается, что содержащаяся в нем информация якобы упирается на данные неправительственных организаций, на новостные статьи и научные исследования. Несмотря на то, что упомянутый доклад никак не может навредить Анкаре, министерство иностранных дел Турции осудило его, назвав подобные утверждения клеветой, и пообещало дать соответствующий ответ.

"Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации YPG/PYD, являющейся Сирийским крылом террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана), и вербует детей для организации терактов в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с клеветой против Турции. Объективность источников информации, на основании которых власти США обосновывают свои решения, вызывает серьезные сомнения. Подобное несовместимо с духом союзничества, и на эту клевету будет дан ответ", - говорится в сообщении министерства.

На самом деле, если рассмотреть происходящие события в Сирии и Ираке, то можно увидеть, что именно наряду с YPG/PYD, ДАИШ (продукт американских спец служб - как утверждают в большинстве мусульманских стран) активно вербовал детей для совершения терактов. Как известно дети в Сирии и Ираке активно принимали участие в боевых действиях.

По данным арабских СМИ, порядка 75 процентов, совершенных в Сирии и Ираке терактов, приходится на долю девочек-подростков, в большинстве своем - сирот.

Согласно арабским СМИ, в лагерях YPG/PYD и ДАИШ прошли подготовку более семи тысяч детей. Так называемое "обучение" в лагерях проводится в два этапа: первый этап занимает примерно 45 дней, когда дети изучают основные "правила" и вырабатывают навыки пользования огнестрельным оружием. Второй этап подготовки длится три месяца, в течение которых будущих "львов" обучают, не задумываясь убивать и умирать "ради идеи и нации".

Существует очень много документальных фактов, свидетельствующих о присутствии детей при публичных казнях. Более того, несовершеннолетние непосредственно принимают участие в убийстве людей. Стоить отметить, что ученики лагерей террористов уже продемонстрировали свои смертоносные навыки не только в Сирии и Ираке, но также на территории Турции. Например, теракт, совершенный в августе 2016 года в провинции Газиантеп, осуществил смертник-подросток "выпускник ДАИШ".

Военный конфликт в Сирии на самом деле раскрыл степень надежности Штатов в качестве партнера Турции. США, которые утверждали, что являются союзником Анкары по НАТО, мягко говоря, оставили Турцию на поле боя в Сирии один на один с террористами. Более того, "союзники" Турции по НАТО начали активно снабжать YPG/PYD, которая также, как и ДАИШ вербовала детей для участия в военных конфликтах.

Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), РПК и ее "политические" и военные подразделения завербовали более 1 270 детей в Сирии в течение 2022 года. В том же году в Сирии были зафиксированы более 2 407 серьезных нарушений прав детей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в докладе свою обеспокоенность по поводу вербовки детей в Сирии и потребовал их немедленного освобождения.

Как цитирует онлайн газета Al-Arabi Al Jadid, террористы YPG/PYD перебросили новую партию сирийских (курдских) детей в северные и восточные районы страны (в провинции Аль-Хасака) в свои традиционные опорные пункты на севере Ирака в районе горного хребта Кандиль.

Существуют лагеря для вербовки и подготовки боевиков для партии, которая классифицируется как террористическая организация и которая расположена в пределах иракских городов и поселков на границе с Турцией.

Хасан Бру - курдский автор газеты Welateme в своей статье под названием "Предстоящую войну РПК будут разжигать дети" пишет следующее: "Несколько семей в городе Рас-эль-Айн, к северо-востоку от провинции Аль-Хасака, были удивлены исчезновением своих детей в возрасте от 13 до 16 лет. Это произошло 7 февраля 2008 года. После соответствующего расследования и расспросов стало ясно, что проводится новая кампания по вербовке детей в возрасте от 12 до 16 лет бывшими членами РПК. В основном, эти вербовщики - девушки, приехавшие из других регионов, таких как Африн и Айн-эль-Араб, и много лет участвовали в вооруженных действиях, будь то в Турции или Ираке. Они не используют свои настоящие имена. Поэтому их трудно идентифицировать публично".

Автор статьи отмечает, что основной причиной вербовки детей со стороны РПК является то, что ими можно легко управлять и использовать в партизанской войне, как это произошло в Судане и Сомали, особенно если эти дети знают, что единственный способ сохранить свою жизнь - это сражаться с оружием в руках. Хасан Бру подчеркивает, что РПК, которая якобы борется за права курдов в Турции и Сирии, на самом деле нарушает их, особенно права детей.

Почему ГОСДЕП, который подготовил доклад, ссылаясь на данные неправительственных организаций, на новостные статьи и научные исследования, не замечает этого?

Одна часть доклада Госдепа США о торговле людьми посвящена Армении. Ни в одной части доклада не говорится, что Армения использует несовершеннолетних детей в качестве солдат в карабахском конфликте. Данный факт является наглядным примером того, что доклад не имеет никакого отношения к объективности.

Самое жесткое высказывание в сторону Армении звучит следующим образом: "Правительство Армении не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, но прилагает значительные усилия для этого". Несмотря на то, что факт втягивания армянских детей в военный конфликт давно уже не является секретом, в докладе Госдепа об этом не сказано ни слова.

В связи с этим, доклад, подготовленный МИД Азербайджана в январе этого года о привлечении Арменией детей в вооруженные формирования, был представлен Генеральной Ассамблее ООН и Совету Безопасности.

В отчете МИД Азербайджана отмечается, что Армения грубо нарушила нормы и принципы, установленные международным правом.

Ранее Yeni Şafak в статьях на русском языке под названиями "Армянские подростки в Карабахе идут по шагам РПК И ДАИШ" и "Армянские сепаратисты используют в Карабахе тактику террористических организаций Ближнего Востока" раскрыли факты использования детей в военных конфликтах со стороны Армении.

Помимо этого, можно предоставить множество фактов о вербовке детей в военных действиях против Азербайджана со стороны властей Армении.

Было бы не плохо обратить внимание на другие международные доклады.

В докладе под названием "Глобальный доклад о детях-солдатах, 2004 год - Армения" управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорится: "Согласно конституции Армении, "каждый гражданин обязан участвовать в защите Республики в порядке, установленном законом". Призыв и добровольная военная служба регулируются законами "О военной службе" с поправками, внесенными в 2002 году, и "О воинской повинности" 1998 года.

В июле 2003 года Армения сообщила Комитету ООН по правам ребенка (CRC), что мальчиков записывают на военную службу в 16 лет, а мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, соответствующие необходимым стандартам здоровья, подлежат призыву в соответствии с законом "О призыве". Минимальный возраст для добровольного призыва составляет 18 лет. Мужчины и женщины, прошедшие обязательную военную службу, могут подписать соглашение о прохождении службы на добровольной основе. Но при всем этом, в Армении зафиксированы принудительный призывы на военную службу. В большинстве случай родители которых принудили к военной службы в Армении опасаясь репрессий в отношении своих детей неохотно подавали жалобы" - говорится в докладе.

Согласно докладу в Армении есть факты, свидетельствующие о привлечении 16-летних подростков на военную службу и вручении им повестки на два года позже. Помимо этого, был случай, когда учеников десятого класса (в возрасте 15 или 16 лет) схватили прямо в классе и призвали в армию.

Отсюда напрашивается вывод, что двойные стандарты Вашингтона по отношению к Анкаре могут привести к большому расколу в отношениях двух держав. Прежде чем обвинять Турцию, США стоит сделать вывод из своей военной истории в Афганистане, Ираке и Сирии. Именно благодаря политике Вашингтона эти страны превратились в рай для террористов.