Турция потребовала закрытия Мецаморской АЭС

На заседании Великого национального собрания Турции было направлено обращение Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием принять меры в отношении расположенной в Армении Мецаморской атомной электростанции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, на заседании парламента Турции было отмечено, что АЭС расположена в 16 км от границы Турции.

В Комиссию по петициям Великого национального собрания Турции, которая анализирует петиции и жалобы, поступившие от граждан в парламент, поступила просьба принять меры против рисков, вызванных АЭС.

Комиссия ответила на запрос на основании информации, предоставленной министерством, учреждениями и организациями по данному вопросу.

В ответе парламентской комиссии указано, что проведен семинар по чрезвычайным ситуациям, связанным с радиацией, целью которого было просвещение населения путем проведения информационных мероприятий для жителей Игдыра.

В ответе парламента Турции говорится, что в приграничных селах города Игдыр проведены информационные мероприятия, по согласованию с Минздравом выданы препараты йода, обеспечено их распространение и хранение в необходимых местах. Также на местном уровне принимаются меры в случае радиационной аварии.

В МИД Турции подчеркнули, что МАГАТЭ и Евросоюз установили, что статус безопасности завода не соответствует современным техническим стандартам. Агентство продолжает свою деятельность в направлении устранения недостатков, связанных с безопасностью, связанных с конструктивными недостатками станции. Сотрудники МАГАТЭ периодически проводят визиты и инспекции в Армению, а после каждой миссии по обеспечению безопасности составляется подробный отчет.

"АЭС является фактором риска для всего региона. Наша страна говорит об этих рисках как на генеральных конференциях МАГАТЭ, так и при необходимых обращениях к международному сообществу", - отметили в МИД Турции.

В МИД заявили, что АЭС должна быть закрыта. "Связанный с этим вопрос и дальше будет находиться под пристальным вниманием нашей страны", - заявили в МИД Турции.