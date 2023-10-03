В Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам

Бывший гендиректор Канадского еврейского конгресса Берни Фарбер заявил, что на украинско-канадских кладбищах в стране необходимо снести мемориалы эсэсовцам. Такое мнение он высказал в статье для газеты Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если события прошлой недели должны стать чем-то большим, чем просто пиар-катастрофой, если можно извлечь какой-то свет из этой тьмы, эти мемориалы должны быть снесены", - сказал Фарбер

По его словам, на кладбищах в стране существует не менее двух мемориалов в честь эсэсовцев. Он утверждает, что аналогичные мемориалы можно найти и в США.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование в парламенте страны украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галичина", чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма. Спикер парламента Канады Энтони Рот ушел в отставку из-за скандала.