Россия и Иран заинтересовались газовым сотрудничеством

Россия ведет переговоры с Ираном о расширении сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области разработки месторождений и применения своповых поставок газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил в рамках энергетического форума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.

"Идут переговоры по расширению сотрудничества в газовой сфере, в том числе в разработке месторождений и поставки газа, в том числе с применением своповых поставок", - прокомментировал он сотрудничество России и Ирана.

Кроме того, российские компании продолжают разрабатывать пять нефтяных месторождений в Иране, добавил он.

По словам Шульгинова, еще большей кооперации между странами будет способствовать развитие железнодорожной магистрали "Север - Юг".