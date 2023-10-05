Китай обвинил США в злоупотреблении односторонними санкциями

Вашингтон произвольно вводит односторонние санкции и подрывает международный торговый порядок.

Как сообщает Day.Az, так Минкоммерции КНР прокомментировало включение китайских юридических и физических лиц в санкционный список из-за имеющихся связей с Ираном.

Минкоммерции КНР заявило, что Вашингтон должен немедленно прекратить необоснованное давление в отношении китайских компаний и частных лиц.

Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов, - говорится в сообщении ведомства.