https://news.day.az/world/1604103.html Китай обвинил США в злоупотреблении односторонними санкциями
Китай обвинил США в злоупотреблении односторонними санкциями
Вашингтон произвольно вводит односторонние санкции и подрывает международный торговый порядок.
Как сообщает Day.Az, так Минкоммерции КНР прокомментировало включение китайских юридических и физических лиц в санкционный список из-за имеющихся связей с Ираном.
Минкоммерции КНР заявило, что Вашингтон должен немедленно прекратить необоснованное давление в отношении китайских компаний и частных лиц.
Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов, - говорится в сообщении ведомства.
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