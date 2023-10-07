Турция глубоко обеспокоена напряженностью на Ближнем Востоке

Турция глубоко обеспокоена сегодняшним насилием и напряженностью в Израиле и Палестине.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечено, что Анкара придает большое значение скорейшему восстановлению мира в регионе и решительно осуждает потери среди гражданского населения.

"Мы подчеркиваем, что акты насилия и связанная с ними эскалация никому не принесут пользы и призываем стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от импульсивных шагов. Турция всегда готова сделать все возможное, чтобы взять под контроль эти события, не позволив им разрастись и распространиться на более широкую территорию. В этой связи мы продолжаем интенсивные контакты с заинтересованными сторонами".

Подчеркнуто также, что эти события еще раз показывают важность принципа урегулирования на основе двух государств: "Мы призываем стороны отказаться от применения силы и без промедления работать над долгосрочным решением в соответствии с этой точкой зрения".