Вся ответственность за обострение лежит на ХАМАС

Израиль считает, что вся ответственность за обострение ситуации вокруг сектора Газа лежит на движении ХАМАС, страна примет все меры для своей защиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана Совету Безопасности всемирной организации.

"Вся ответственность лежит на [движении] ХАМАС, которое столкнется с результатами этих событий", - говорится в распространенном в ООН письме.

Эрдан призвал Совет Безопасности осудить действия ХАМАС. "Государство Израиль будет действовать всеми необходимыми способами, чтобы защитить себя и свой суверенитет", - указал дипломат.