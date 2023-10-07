Байден поручил активизировать контакты в регионе из-за ситуации в Израиле

Президент США Джо Байден в свете эскалация палестино-израильского конфликта поручил помощникам активизировать контакты с представителями еврейского государства, странами региона и Европы и с палестинской стороной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая в Белом доме.

Американский лидер отметил, что дал указание сотрудникам своей администрации, курирующим вопросы национальной безопасности, "поддерживать контакт со своими израильскими коллегами на уровне военных, на уровне разведок, дипломатов, чтобы удостовериться, что у Израиля есть то, в чем он нуждается". "Я также поручил моим помощникам поддерживать постоянные контакты с лидерами в регионе, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию и Иорданию, Оман, ОАЭ, а также наших европейских партнеров и палестинскую администрацию", - сказал Байден.