Блинкен обсудил с руководством Израиля меры по укреплению безопасности
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с израильским руководством меры по укреплению безопасности еврейского государства.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.
Как следует из документа, Блинкен провел телефонные разговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел этой страны Эли Коэном.
Глава американского внешнеполитического ведомства "вновь выразил соболезнованиям пострадавшим от террористических атак против Израиля и самым решительным образом осудил эти атаки".
"Госсекретарь Блинкен также обсудил меры по укреплению безопасности Израиля. Госсекретарь подчеркнул непоколебимую поддержку права Израиля на самозащиту", - говорится в заявлении.
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