Генсек ООН обратился к Израилю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право при операциях в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Хотя я признаю законную обеспокоенность Израиля в сфере безопасности, я также напоминаю Израилю, что военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом", - заявил он в своем обращении.

Он заявил, что глубоко обеспокоен заявлениями Израиля о полной блокаде сектора Газа.

По его словам, мир на Ближнем Востоке возможен только на основе двухстороннего решения израильско-палестинского конфликта путем переговоров.

Также он добавил о намерении провести контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.