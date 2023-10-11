Генсек НАТО вступился за Израиль

Израиль имеет право на самооборону. Эта страна подверглась ужасным террористическим атакам на выходных, в результате которых погибло много мирных жителей. Израиль имеет право защищаться от террористических атак такого типа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В то же время, видя, как Израиль реагирует на это нападение, я должен сказать, что важно сделать все возможное, чтобы предотвратить потерю ни в чем не повинных гражданских лиц. Кроме того, США увеличили свое военное присутствие в регионе, чтобы предотвратить расширение этого конфликта и дать четкий сигнал сдерживания",- подчеркнул Столтенберг.