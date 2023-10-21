Жестокое обращение с людьми и расовая дискриминация

"Верховный административный суд Франции признал, что дискриминационные проверки документов, основанные на расовом профилировании, действительно практикуются французской полицией. Суд также установил, что такие случаи не являются единичными.

В коллективном иске, поданном против государства, шесть французских и международных организаций, включая Amnesty International, Human Rights Watch и Open Society Justice Initiative, требовали признать французские власти виновными в неспособности предотвратить широкое распространение расового профилирования. Они просили суд принять меры, чтобы заставить Париж прекратить эту практику, утверждая, что чернокожих и выходцев из Северной Африки регулярно останавливают на улице, требуют предъявить документы и обыскивают без каких-либо объяснений - часто по несколько раз в день и уже в возрасте 10-11 лет.

Государственный совет (Conseil d'État) не стал называть эту проблему систематической, но отметил, что подобные проверки "не ограничиваются единичными случаями".

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британской газеты The Guardian.

Автор статьи отмечает, что суд также заявил, что такая практика представляет собой "дискриминацию людей, у которых проверяют личность на основании физических характеристик, связанных с их реальным или предполагаемым происхождением". Но при этом он добавил, что не обладает юрисдикцией, позволяющей заставить изменить эту практику.

"Франция пережила массовые протесты и беспорядки, вызванные тем, что в июне этого года полиция застрелила 17-летнего юношу алжирского происхождения Нахеля во время остановки транспорта под Парижем. В ходе протестов, вызванных его убийством, подростки и молодые люди североафриканского происхождения заявили, что сталкиваются с широко распространенной дискриминацией и что полиция часто останавливает их по несколько раз в день для проверки документов без объяснения причин", - говорится в статье.

Продолжая мысль, автор статьи приводит слова старшего юриста организации Open Society Justice Initiative Майте Де Рю, занимающийся этим делом, который сказал: "Решение Государственного совета крайне неутешительно. Он признал, что этническое профилирование является серьезной и широко распространенной проблемой во Франции. Но он упустил историческую возможность обязать французские власти принять меры по прекращению расовой дискриминации в соответствии с их международными обязательствами".

Представители различных организаций, участвовавших в рассмотрении дела, считают символичным тот факт, что суд признал существование дискриминации, а не просто отдельные случаи. Однако, по их мнению, решение не зашло достаточно далеко.

Бенедикт Жаннерод из Human Rights Watch выразил надежду на то, что это решение положит конец тому, что он назвал "позицией отрицания" сменяющих друг друга правительств по поводу существования проблемы расового профилирования во Франции.

Глава местной молодёжной организации, базирующейся в пригороде Бельвиль, Исса Кулибали, который также участвовал в судебном процессе, сказал, что суд "не смог понять степень насилия и отчуждения, порожденные этой практикой полиции.

Он также добавил: "Они не смогли воспользоваться исторической возможностью улучшить повседневную жизнь миллионов своих сограждан, особенно тех, кто воспринимается как чернокожие и выходцы из Северной Африки. Они посчитали, что не смогут этого сделать. И это вызывает множество вопросов. Как это будет воспринято людьми, пострадавшими от расового профилирования?"

Кулибали также отметил, что обратился в суд потому, что политические деятели в течение 40 лет не смогли решить эту проблему.

"И сегодня суд возвращает нас к политике, но на протяжении десятилетий политический класс не предпринимал никаких шагов в этом направлении", - сказал он.

Автор статьи подчеркивает, что в отдельном решении суд постановил, что сотрудники полиции должны показывать свои нагрудные значки, что - как надеются участники кампании - улучшит расследование предполагаемых случаев насилия со стороны полиции.

"По мнению суда, полицейский значок должен быть крупнее, чтобы его можно было с лёгкостью прочесть. Несмотря на то, что ношение значка является обязательным с 2013 года, зачастую он слишком мал, нечетко отображается или полностью скрыт. Об этом в суде заявили правозащитные организации.

Юристы также отметили, что постановление о значках не предотвратит дискриминационных проверок документов.

В 2017 году уполномоченный по права человека во Франции заявил, что мужчин, которые воспринимаются как чернокожие или выходцы из Северной Африки, останавливают и проверяют в 20 раз чаще, чем других", - резюмирует The Guardian.