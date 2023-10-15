https://news.day.az/world/1606747.html Командующий ВВС Израиля прокомментировал бомбардировки Газы
Командующий ВВС Израиля прокомментировал бомбардировки Газы
Удары израильской авиации по сектору Газа нацелены на подготовку к возможной наземной операции, заявил командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он подчеркнул, что сейчас военные закладывают "основу для наиболее эффективных наземных маневров".
"Мы устраняем как можно больше угроз как на суше, так и в воздухе", - процитировали слова военного в The Jerusalem Post.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре