Командующий ВВС Израиля прокомментировал бомбардировки Газы

Удары израильской авиации по сектору Газа нацелены на подготовку к возможной наземной операции, заявил командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он подчеркнул, что сейчас военные закладывают "основу для наиболее эффективных наземных маневров".

"Мы устраняем как можно больше угроз как на суше, так и в воздухе", - процитировали слова военного в The Jerusalem Post.