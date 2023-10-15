https://news.day.az/world/1606753.html Фидан обсудил с Блинкеном палестино-израильский конфликт
Фидан обсудил с Блинкеном палестино-израильский конфликт
Фидан обсудил с Блинкеном по телефону палестино-израильский конфликт, гуманитарную ситуацию в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении в МИД Турции.
Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
В ходе беседы обсуждались последние события в контексте Палестины и Израиля, а также гуманитарная ситуация в Газе. Стороны поделились своими мыслями о поездке в регион.
Кроме того, стороны также обсудили расширение НАТО.
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