Дашнаки совершили акт вандализма в Канаде

Несколько дашнаков, как утверждают армянские СМИ, устроили цирк в Канаде. Дашнаки уже не ограничились базарным хулиганством и совершили акт вандализма, облив здание посольства Армении красками, передает в понедельник Day.Az.

Отмечается, что дашнаки поставили условие для сбора средств для переехавших в Армению армян Карабаха - деньги должны пройти через карманы дашнаков.

Таким образом дашнаки используют денежные средства ради "спасения лишенной Родины нации". И вся эта алчность упаковывается в лже "патриотизм", обслуживающий на самом деле лишь меркантильные интересы верхушки этой партии.

Помимо алчности, жажде денег и узколобому тщеславию дашнаки показали себя и вандалами в глазах мирового сообщества, сетуют армянские СМИ.