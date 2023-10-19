США опасаются эскалации конфликта Израиля с «Хезболлах»

США опасаются дальнейшего обострения конфликта Израиля с "Хезболлах".

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание "The Times of Israel" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, разговоры о том, что Израиль должен первым нанести серьезный удар по шиитской группировке, вызывают беспокойство у американских властей. В связи с этим представители США не раз просили Израиль тщательно продумывать действия против ливанского движения, поскольку одна ошибка Армии обороны Израиля может привести к разжиганию крупной войны.

"В США осознают, что Израилю необходимо отвечать на участившиеся атаки со стороны "Хезболлах" на севере страны", - отметило агентство.

Ранее члены администрации американского президента, отмечают источники, сообщили израильским властям, что США выступят на стороне Израиля в том случае, если боевики "Хезболлах" первыми начнут военные действия против этой страны.

Президент США Джо Байден 18 октября опроверг сообщения, согласно которым американская сторона предупредила Израиль о готовности участвовать в боях против "Хезболлах", если она начнет масштабные операции против еврейского государства.