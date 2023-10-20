Шольца призвали распустить правительство Германии

Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер заявил, что правящая коалиция Германии больше не работает, передает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит распустить "светофор" - Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия - и создать новое правительство с ХСС и их союзниками из партии "Христианско-демократического союза" (ХДС).

"Наша страна сталкивается с серьезными проблемами, наша демократия сталкивается с самым серьезным испытанием. Наше население встревожено и начинает сомневаться в демократии. Это означает, что деструктивные силы становятся сильнее, а центробежные силы из центра нашей демократии усиливаются", - отметил Зедер.

Он добавил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с 30-ми годами прошлого века, когда в итоге к власти пришли нацисты.