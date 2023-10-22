https://news.day.az/world/1608658.html Хакан Фидан обсудил с канадским коллегой гуманитарную ситуацию в Газе
Хакан Фидан обсудил с канадским коллегой гуманитарную ситуацию в Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня провел телефонный разговор с канадским коллегой Мелани Джоли.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции.
Отмечается, что в ходе переговоров были обсуждены последние события в Израиле и Палестине, а также гуманитарная ситуация в Газе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре