Хакан Фидан обсудил с канадским коллегой гуманитарную ситуацию в Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня провел телефонный разговор с канадским коллегой Мелани Джоли.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Отмечается, что в ходе переговоров были обсуждены последние события в Израиле и Палестине, а также гуманитарная ситуация в Газе.