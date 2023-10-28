https://news.day.az/world/1610373.html Нганну не остался без поддержки перед боем с Тайсоном Фьюри - ВИДЕО
Нганну не остался без поддержки перед боем с Тайсоном Фьюри - ВИДЕО
Камерунец Франсис Нганну не остался без поддержки перед боем с Тайсоном Фьюри.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Напомним, что вечер профессионального бокса состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 01:00 (Баку).
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