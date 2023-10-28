Камерунец Франсис Нганну не остался без поддержки перед боем с Тайсоном Фьюри.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Напомним, что вечер профессионального бокса состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ожидается, что поединок между Фьюри и Нганну начнётся не раньше 01:00 (Баку).