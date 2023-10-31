https://news.day.az/world/1611072.html КПП "Рафах" будет принимать раненых из сектора Газа
КПП "Рафах" будет принимать раненых из сектора Газа
КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа откроется 1 ноября
Как передает Day.Az, об этом сообщают арабские СМИ.
Согласно информации, КПП "Рафах" будет открыт для приема определенного количества раненых и тяжело больных палестинцев.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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