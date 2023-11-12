Авиакатастрофа над Средиземным морем

Пять американских военных погибли в авиакатастрофе во время дозаправки самолета над Средиземным морем. Об этом 12 ноября сообщили в Европейском командовании Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли", - сказано в заявлении.