ЕС признал право Израиля на самооборону

Европейский союз призвал к объявлению гуманитарной паузы в Газе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.В заявлении отмечается, что ЕС серьезно обеспокоен углубляющимся гуманитарным кризисом в Газе.

"ЕС присоединяется к призывам к немедленному прекращению военных действий и созданию гуманитарных коридоров, включая расширение возможностей на пограничных переходах и специальный морской маршрут, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно достигать населения Газы", - сказал верховный представитель ЕС.

В заявлении отмечается, что ЕС признает право Израиля на самооборону.

"ЕС призывает к устойчивому, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу и помощи для достижения нуждающихся посредством всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и перерывы для гуманитарных нужд. В связи с этим мы приветствуем результаты гуманитарной конференции, состоявшейся 9 ноября в Париже".

В заявлении также повторяется призыв к ХАМАС немедленно и безоговорочно освободить всех заложников.

Подчеркнута важность доступа к заложникам сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) .

"ЕС осуждает использование ХАМАС в качестве живого щита больниц и мирных жителей. Гражданским лицам должно быть разрешено покинуть поле боя. Эти бои наносят серьезный удар по больницам, гражданскому населению и медицинскому персоналу. ЕС подчеркивает, что международное гуманитарное право требует защиты больниц, медикаментов и гражданских лиц в больницах. Больницы также должны быть немедленно укомплектованы самыми необходимыми медицинскими принадлежностями, а пациенты, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, должны быть безопасно эвакуированы. В этом контексте мы призываем Израиль проявить максимальную сдержанность, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц.

ЕС и его государства-члены будут продолжать тесное сотрудничество с международными партнерами, ООН и другими учреждениями, а также со странами региона для обеспечения устойчивой помощи и облегчения доступа к продовольствию, воде, медицинскому обслуживанию, топливу и убежищу", - говорится в заявлении Борреля.